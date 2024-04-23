إعلان نتائج مسابقة (نزار قباني) الأدبية في فرع طرطوس لاتحاد الكتاب

طرطوس-سانا

أعلن فرع طرطوس لاتحاد الكتاب اليوم أسماء الفائزين بالمسابقة الأدبية التي أطلقها في وقت سابق وموضوعها إحياء مئوية الشاعر نزار قباني ضمن حفل نظمه في مقره بطرطوس، وتم خلاله توزيع شهادات تكريم وجوائز مالية للفائزين في المراتب الستة الأولى.

وجاءت نتيجة المسابقة في المركز الأول يزن ريا والثاني لؤي خلوف وعلي الصالح المركز الثالث ومحمد حسن الرابع وعلوة غالي الخامس وجاءت ليال حمد في المركز السادس.

الشاب يزن ريا طالب أدب عربي الحائز على المركز الأول عن قصيدة وجدانية من الشعر العمودي ذات طابع إنساني بين أن هذه التجربة تعد دافعاً له للاستمرارية وحافزاً لتطوير موهبته.

وعبر لؤي خلوف طالب في السنة التحضيرية وعضو في النادي الشبابي لاتحاد الكتاب العرب في طرطوس والفائز بالمركز الثاني عن سعادته بفوز قصيدته حبر الخلود من الشعر العمودي والتي تناول فيها سيرة حياة الراحل نزار قباني ما شكل حافزاً له على الاستمرار.

وأوضح رئيس فرع طرطوس لاتحاد الكتاب منذر عيسى ورئيس لجنة تحكيم المسابقة أن عدد المتقدمين والذين قبلت أعمالهم وفق الشروط 21 شاباً وشابة حيث تم اختيار الفائزين من قبل لجنة مؤلفة من ثلاثة شعراء أعضاء في الاتحاد وفق معايير تراعي أعلى درجات الدقة واللغة ومدى استخدام صور جديدة والأخطاء اللغوية والإملائية وغيرها.

وبين أن الهدف من المسابقة هو الأخذ بيد المواهب الجديدة وإتاحة الفرصة لهم وتسليط الضوء على نتاجاتهم وتشجيعهم على الاستمرار في الجانب الثقافي.

راما ضوا

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