تقرير دولي يدحض ادعاءات كيان الاحتلال الإسرائيلي حول الأونروا

فيينا-سانا

أكدت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” أن الوكالة التي تعد شريان حياة العديد من الفلسطينيين التزمت بمبدأ الحياد في عملها الإنساني بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مفندة ادعاءات كيان الاحتلال الإسرائيلي الذي كان يسعى لوضع حد لعمل الوكالة.

وخلال مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة قالت رئيسة اللجنة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إن “الأونروا تقوم بدور لا يمكن استبداله أو الاستغناء عنه في المنطقة”، مضيفة إنه “في ظل غياب حل سياسي تقدم الأونروا مساعدات إنسانية منقذة للحياة وخدمات أساسية للسكان إضافة إلى أنها تقوم بدور حيوي في الاستجابة الإنسانية في غزة”.

وأشارت كولونا إلى الآليات والتدابير التي وضعتها الأونروا لضمان التزامها بمبدأ الحياد معربة عن ثقتها بأن تطبيقها سيساعد الأونروا على الوفاء بولايتها.

من جهته أعرب الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن قبوله للتوصيات الواردة في التقرير واتفق مع المفوض العام للاونروا فيليب لازاريني على أن الأونروا وبدعم من الأمين العام ستضع خطة عمل لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير النهائي الذي صدر تحت عنوان “مراجعة مستقلة للآليات والإجراءات لضمان التزام الأونروا بمبدأ الحياد الإنساني”.

من جانبه رحب لازاريني بنتائج وتوصيات تقرير مجموعة المراجعة المستقلة بشأن التزام الوكالة بالمبدأ الإنساني المتمثل في الحياد وأكد التزام الوكالة الراسخ بتطبيق قيم الأمم المتحدة والمبادئ الإنسانية.

وأضاف لازاريني إن “صون حياد الوكالة أمر أساسي لقدرتنا على مواصلة إنقاذ الأرواح والمساهمة في التنمية البشرية للاجئي فلسطين في قطاع غزة في الوقت الذي يواجه فيه أزمة إنسانية غير مسبوقة وفي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وسورية ولبنان والأردن”.

وكان غوتيريش عيّن استجابة لطلب الأونروا بالتشاور مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في وقت سابق، مجموعة مستقلة لإجراء مراجعة لعمل الوكالة تقودها كاترين كولونا وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة تقوم بتقييم ما إذا كانت الأونروا تفعل كل ما في وسعها لضمان حيادها.

وعملت كولونا مع 3 منظمات بحثية هي “معهد راؤول والنبرغ” في السويد و “معهد ميشيلسن” في النرويج و”المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان”.

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