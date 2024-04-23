عرض مسرحي راقص لاتحاد شبيبة الثورة على خشبة دار الأسد للثقافة باللاذقية

اللاذقية-سانا

أقام مكتب الأنشطة الفنية في فرع اللاذقية لاتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع فرقة هارموني للمسرح الراقص والفنون اليوم عرضاً مسرحياً راقصاً على خشبة دار الأسد للثقافة.

ويتناول العرض المسرحي الذي يحمل عنوان (رقصة الحياة) عدداً من القضايا الاجتماعية والإنسانية التي تعنى بجيل الشباب وهمومهم وقضاياهم، وشارك بالعرض 25 راقصاً وممثلاً من مختلف الأعمار.

وأوضح المخرج المسرحي ومهندس الديكور بسام جديد في تصريح لمراسلة سانا أن العرض اليوم كان رغبة في نقل رسالة تعبر عن محبة السوريين لوطنهم وتصديهم من خلال التآزر والتآخي للعديد من المصاعب والمحن التي مرت على سورية، مؤكداً أن الشعب السوري صاحب هوية وانتماء ومحب لأرضه يفديها بدمائه لتبقى صامدة أبية.

بدوره بين الممثل المسرحي الحسن عبد الحميد والذي قدم شخصية آدم في العرض أن الشخصية تتحدث عن الشاب السوري وأحلامه وطموحاته، إضافة لمعاناته إثر الظروف المحيطة، والذي لم يتخل عن أرضه رغم هذه الظروف وبقي متمسكاً بها نحو بر الأمان.

ديمة حشمة

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