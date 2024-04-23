أذربيجان وأرمينيا ترسمان الحدود المشتركة بينهما

باكو-سانا

أعلنت أذربيجان وأرمينيا اليوم بدء ترسيم الحدود المشتركة بينهما في خطوة ذات أهمية كبيرة للبلدين.

ونقلت فرانس برس عن وزارة الداخلية الأذربيجانية قولها في بيان: إن “مجموعة من الخبراء شرعت في توضيح الإحداثيات على أساس دراسة هندسية مساحية-جيوديسية”.

ومن جهتها أكدت وزارة الداخلية الأرمينية في بيان مشابه “بدء أعمال ترسيم الحدود (مستبعدة) نقل أي جزء من أراضي أرمينيا السيادية إلى باكو في أعقاب العملية”.

يذكر أن أرمينيا وأذربيجان أعربتا الأسبوع الماضي عن نيتهما ترسيم الحدود على أساس خرائط تعود للحقبة السوفياتية.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency