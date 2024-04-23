في يومه العالمي… أدباء لـ سانا: صون الكتاب والحفاظ على دوره في حماية الانتماء والهوية

دمشق-سانا

بمناسبة يوم الكتاب العالمي، مجموعة من الأدباء سلطت الضوء على ضرورة الاهتمام بالكتاب وعدم السماح بإلغاء حضوره نظراً لأهميته ودوره في حماية الانتماء والهوية.

الأديبة فلك حصرية عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الكتاب العرب بينت في تصريح لـ سانا أن الكتاب هو المكون الرئيس لشخصية ثقافية واجتماعية غير قابلة للاختراق، وهذا ما أثبته التاريخ لذلك لا بد من حضور الكتاب في حياة الإنسان، ولا سيما من يسعى لحماية وطنه.

ورأت الأديبة وجدان أبو محمود رئيسة فرع السويداء لاتحاد الكتاب العرب أن كل ما وصل إليه الإنسان العربي من سلبيات ومواجع كان بسبب إهماله للكتاب، ما مكن الآخرين لكثير من الاختراقات السلبية.

وبينت الشاعرة أمل المناور عضو اتحاد الكتاب العرب أن حماية الكتاب ومتابعته تعني تمكين الإنسان من معرفة كل ما كان في الماضي حتى يقارنه بالحاضر ويستمر بحماية هويته وانتمائه ووطنه، فتاريخ الإنسان مرتبط بحماية كتبه.

وفي الوقت عينه رأى الفنان الأديب رامز حاج حسين أن الكتاب يجعل المثقف عارفاً بكل ما كان في تاريخه العريق من أدب وثقافة وفن، وهذا ما ألفناه من خلال معرفتنا بالكتاب واطلاعنا عليه.

ورأى الخبير الإلكتروني المحامي موسى الأسعد أن الكتاب يجعل المثقف والمجتمع على معرفة بكل المؤامرات التي تندس من خلال المنظومة الإلكترونية التي ترمي لإلغاء الانتماء والتاريخ، فلا بد من السعي لحماية الكتاب لقدرته على معرفة السلبيات والأخذ بالإيجابيات.

محمد خالد الخضر

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