الجيش العراقي يقضي على عدد من إرهابيي “داعش” في محافظة ديالى

بغداد-سانا

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في الجيش العراقي اليوم القضاء على عدد من إرهابيي “داعش” في ضربة جوية على أحد أوكار التنظيم في محافظة ديالى.

وذكرت القيادة في بيان نقلته السومرية نيوز أنه “ومن خلال جهود استخباراتية ومتابعة حثيثة واستنادا إلى معلومات دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتعاون مع خلية الاستهداف-قيادة العمليات المشتركة، نفذ سلاح الجو العراقي ضربة جوية ساحقة على أحد أوكار تنظيم “داعش” الإرهابي في سلسلة جبال حمرين /قاطع قيادة عمليات ديالى وتمكن من

القضاء عدد من عناصره”.

وأضاف البيان: إنه سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حال توافرها.

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