ماتفيينكو: استيلاء الغرب على الأصول الروسية المجمدة سيدمر الاقتصاد العالمي

موسكو-سانا

حذرت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو من أن الاستيلاء المحتمل لدول الغرب على الأصول الروسية المجمدة سيدمر الاقتصاد العالمي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن ماتفيينكو قولها اليوم: إن مثل هذا الإجراء سيشكل خطوة غير قانونية ولاشرعية غير مسبوقة في تاريخ العالم وسيؤدي ببساطة إلى تدمير الاقتصاد العالمي والجميع في أوروبا يدركون أن هذا أمر لا يمكن القيام به.

وأضافت ماتفيينكو: “عندما أعد الأميركيون حزمة العقوبات ضدنا قاموا بحماية أنفسهم إلى حد ما .. أما الأوروبيون فيعلمون تماماً أنه سيكون هناك رد صارم للغاية من جانبنا وأنه ليس من مصلحتهم تجميد الأصول أو الفوائد على دخل هذه الأصول الروسية”.

وتابعت ماتفيينكو: “لدينا أيضاً رد جاهز.. وهو مشروع قانون نحن على استعداد للنظر فيه على الفور رداً على ذلك، وسيخسر الأوروبيون أكثر منا وخاصة على خلفية اقتصادهم المنهار”.

وشددت المسؤولة الروسية على أن “الأمريكيين خذلوا أوروبا ببساطة اقتصادياً وسياسياً، وأصبحت الدول الأوروبية تابعة بالكامل لواشنطن بعد أن كانت تابعة لها في مجال الأمن والدفاع، والآن يتم سحقها ببساطة من قبل الأمريكيين”.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم السبت الماضي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، إضافة إلى مشروع قانون يتضمن بنداً لمصادرة الأصول السيادية الروسية لصالح أوكرانيا.

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