الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق المحلية

دمشق-سانا

انخفض سعر الذهب في السوق المحلية 10 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد عيار 21 قيراطاً، وذلك عن السعر الذي سجله السبت الماضي.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 961 ألف ليرة وسعر شراء 960 ألف ليرة، بينما سجل سعر الغرام عيار 18 سعر مبيع 823714 ليرة وسعر شراء 822714 ليرة.

وحددت الجمعية سعر مبيع الأونصة عيار 995 بـ 35 مليوناً وسعر مبيع الليرة الذهبية عيار 21 بـ 8 ملايين و125 ألف ليرة.

وأكدت الجمعية على الحرفيين ضرورة الالتزام والتقيد بالتسعيرة النظامية الصادرة عنها، وأنه يمكن إرسال الشكاوى على الأرقام 0112248005 و0112230766.

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