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المقاومة الفلسطينية تستهدف “سديروت” و”نيرعام” والمستوطنات على أطراف قطاع غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

2024-04-23

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