المقاومة الفلسطينية تستهدف “سديروت” و”نيرعام” والمستوطنات على أطراف قطاع غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
ندوة حوارية حول التراث الثقافي وحقوق الإنسان ضمن فعاليات مشروع الوردة الشامية في سانريمو 2024 بإيطاليا
2024-04-22
مملوك وباتروشيف يؤكدان أهمية تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين روسيا وسورية في مواجهة الإرهاب
2024-04-22
مؤتمر للثقافة الإعلامية والمعلوماتية والتفاهم العالمي في القاهرة بمشاركة سورية
2024-04-22
انطلاق فعاليات مشروع (الوردة الشامية في سانريمو 2024) في إيطاليا
2024-04-22
بمناسبة أعياد نيسان.. البعثة السورية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي تقيم حفل استقبال للمغتربين السوريين
2024-04-22
المقداد يعزي وزير الخارجية العراقي بوفاة عقيلته
2024-04-21
الجالية السورية في روسيا تحيي ذكرى عيد الجلاء
2024-04-20
محليات
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
2024-04-23
إعلان الفائزين بمهرجان آذار للأدباء الشباب في دورته الحادية والأربعين لفئة ما فوق 18 عاماً
2024-04-22
ويبقى الأمل.. معرض للفنانة شيرين رشو في صالة الفنون الجميلة
2024-04-22
الشؤون الاجتماعية و”الإسكوا” تبحثان سبل تطبيق الآلية المحدثة لنهج التنمية المجتمعية الدامجة للأشخاص ذوي الإعاقة
2024-04-22
طقس الغد… الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية
2024-04-22
بمشاركة باحثين من دول عربية وأجنبية… افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس للدواجن بحماة
2024-04-22
السورية للاتصالات: تعديل الأجور المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن بداية أيار
2024-04-22
رياضة
اختتام بطولة الجمهورية التصنيفية لكرة المضرب لكل الفئات العمرية
2024-04-22
فريق محافظة حمص يتوج بكأس الجمهورية بكرة القدم للسيدات
2024-04-22
ريال يفوز على برشلونة ويقترب من حسم الدوري الإسباني
2024-04-21
ليفربول يفوز على فولهام في الدوري الإنكليزي
2024-04-21
ست ميداليات متنوعة لمنتخب جودو السويداء في بطولة الجمهورية
2024-04-21
منتخب سورية العسكري للفروسية يشارك بالبطولة العربية في القاهرة
2024-04-21
افتتاح ملعب لكرة القدم في بلدة عتمان بريف درعا
2024-04-21
اقتصاد
الذهب ينخفض 10 آلاف ليرة في السوق المحلية
2024-04-23
المنتدى الاقتصادي العالمي: قيمة اقتصاد الفضاء ستبلغ 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035
2024-04-22
المصرف المركزي: ضرورة التزام جميع المصارف العاملة بضوابط استلام وتسليم الأموال
2024-04-22
مشروع لدعم المشاريع الصغيرة واستعادة النشاط الاقتصادي في المنطقة الصناعية بمدينة درعا
2024-04-22
تراجع أسعار الذهب
2024-04-22
لافروف: 90 بالمئة من المدفوعات بين روسيا والصين يتم بعملات وطنية
2024-04-22
الاقتصاد تصدر التعليمات المتعلقة بالسماح باستيراد عدد من الأصناف الزجاجية
2024-04-22
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SyrianArabNewsAgency
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syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الإخباري
32 شهيداً جراء مجازر الاحتلال في قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية
الحرارة إلى ارتفاع وأجواء سديمية في المناطق الشرقية والبادية
في أيلول المقبل… إطلاق معرض الصادرات السورية إكسبو سورية 2024
صباغ يؤكد لنائب مفوض الأونروا دعم سورية عمل الوكالة وتقديم كل التسهيلات اللازمة للوفاء بولايتها
34151 شهيداً منذ بدء الاحتلال عدوانه على قطاع غزة
خلال الأشهر الـ3 الماضية.. المؤسسة العامة للمناطق الحرة تحقق زيادة بالإيرادات بنسبة 196 % عن العام الماضي
إخماد الحريق في خط نقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص
مسير بالمشاعل في حلب إحياء للذكرى 109 للإبادة الأرمنية
تحت عنوان: “الأغلبية العالمية”.. حوار فكري وسياسي خاص لوزير الخارجية الأبخازي إينال أردزينبا مع الرئيس بشار الأسد
48 شهيداً و79 جريحاً ضحايا اليوم الـ 198 للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
المقاومة الفلسطينية تستهدف “سديروت” و”نيرعام” والمستوطنات على أطراف قطاع غزة برشقات صاروخية رداً على جرائم العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني
2024-04-23
2024-04-23
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