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إسلامي: إيران قطعت خطوات أساسية في زيادة عدد محطات الطاقة النووية

2024-04-23

طهران-سانا

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي أن إيران وكبقية دول العالم قامت بخطوات أساسية لزيادة عدد محطات الطاقة والسعة الإنتاجية للكهرباء النووية.

وقال إسلامي خلال زيارته اليوم للوحدة الأولى لمحطة بوشهر للطاقة النووية: إن كمية الكهرباء النووية المنتجة خلال العشر سنوات الماضية في محطة بوشهر بلغت 63 مليار كيلوواط ساعي، لافتاً إلى أن إنتاج هذه الكمية من الكهرباء النووية وفر 103 ملايين برميل من النفط الخام، بما يعادل أكثر من 8 مليارات دولار، أي ما يساوي أربعة أضعاف تكلفة إنشاء محطة بوشهر النووية.

وأكد إسلامي أن الوصول لإنتاج 20 ألف ميغاواط من الطاقة النووية هو من القضايا المهمة بالنسبة للقيادة الإيرانية، مضيفاً: إن خطة العمل لإنتاج هذه الكمية من أولويات جدول أعمال منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

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