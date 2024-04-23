بوتين يدعو لإنشاء طريق يربط ميناء سان بطرسبورغ مع الخليج العربي

موسكو-سانا

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جميع الدول المهتمة إلى المشاركة في مشروع إنشاء طريق النقل متعدد الوسائط (الشمال – الجنوب) يربط ميناء سان بطرسبورغ الروسي مع منطقة الخليج ليكون مثالاً للتعاون الدولي الواسع.

ونقلت وكالة نوفوستي عن بوتين قوله خلال اجتماع مع العمال القدماء والحاليين على طريق (بايكال – آمور) المخصص لإحياء الذكرى الخمسين لبدء بناء الطريق السريع: “يجب أن يصبح الطريق بين الشمال والجنوب مثالاً على التعاون الدولي الواسع، لتشكيل طرق لوجيستية جديدة بغرض تسريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدان أوراسيا والجنوب العالمي” داعياً جميع الدول المهتمة للمشاركة في هذا المشروع.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن هناك مجالاً آخر للتعاون الروسي الأذربيجاني اليوم يتوافق في الحجم والأهمية التاريخية مع طريق (بايكال-آمور) لتطوير طريق (الشمال- الجنوب) الذي يربط الطريق البحري الشمالي بالخليج.

وكانت روسيا وإيران وقعتا في أيار العام الماضي اتفاقية للتعاون المشترك تتضمن بناء سكة حديدية تربط ميناء آستارا بمدينة رشت في شمال إيران، الأمر الذي يعتبر خطوة مهمة في مجال إكمال مشروع طريق شمال-جنوب الدولي الرابط بين ميناء سان بطرسبورغ الروسي ومنطقة الخليج.

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