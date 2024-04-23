المقاومة اللبنانية تستهدف مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي

بيروت-سانا

استهدفت المقاومة اللبنانية اليوم مواقع وتجمعات العدو الإسرائيلي في مناطق عدة على الحدود مع فلسطين المحتلة وتلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة محققة إصابات مباشرة فيها.

وقالت المقاومة في بيانات منفصلة: “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة ومنازل المدنيين استهدف مقاتلونا مقر قيادة لواء المشاة الثالث التابع للفرقة 91 للعدو الإسرائيلي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا وتجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي خلف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وحققوا إصابات مباشرة”.

كما ‏استهدف رجال المقاومة التجهيزات التجسسية للعدو الإسرائيلي مقابل قرية الوزاني بالأسلحة المناسبة وحققوا فيها إصابات مباشرة.

وكانت المقاومة أسقطت أمس طائرة مسيرة للعدو الإسرائيلي في أجواء منطقة العيشية جنوب لبنان واستهدفت تجمعات ومواقع له في مناطق عدة على الحدود مع فلسطين المحتلة محققة إصابات مباشرة فيها.

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