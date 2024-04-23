في أيلول المقبل… إطلاق معرض الصادرات السورية إكسبو سورية 2024

دمشق-سانا

أعلن اتحاد غرف الصناعة السورية اليوم عن موعد إطلاق معرض الصادرات السورية إكسبو سورية 2024 في شهر أيلول المقبل والذي ينظمه الاتحاد بالتعاون مع اتحادي التجارة والزراعة السورية والمكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب ورابطة المصدرين السوريين للألبسة.

ووفق ما ورد في مؤتمر صحفي عقد اليوم تشارك في المعرض الذي سينطلق في مدينة المعارض الجديدة بدمشق مئات الشركات العاملة في القطاعات النسيجية والغذائية والكيميائية والهندسية والزراعية ونباتات الزينة إلى جانب قطاع صناعة الأحذية والجلديات، حيث يقام المعرض على مساحة 50 ألف متر مربع ليكون الأكبر من نوعه من حيث الحجم على مستوى المنطقة.

ومن المقرر دعوة نحو 2000 رجل أعمال من مختلف الدول العربية والأوروبية بما يساعد الاطلاع على المنتجات السورية في مختلف القطاعات المشاركة وفتح منافذ تصديرية لها.

وفي كلمة لرئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أكد أهمية المعرض للتعريف بالصناعات والمنتجات السورية واستعادة موقعها في الأسواق التصديرية ما يساعد في تطوير القدرات الإنتاجية والتسويقية للصناعات السورية.

وأشار المصري إلى أن اتحادات وغرف الصناعة والتجارة والزراعة ستعمل بروح الفريق الواحد للتحضير لهذا المعرض إلى جانب المشاركة الفعالة من ودعم الجهات الحكومية المعنية.

من جهته رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد أبو الهدى اللحام أشار إلى أهمية المعرض في فتح أسواق جديدة للصادرات السورية ورفع حجمها وتشغيل المنشآت الصناعية وتامين المزيد من فرص العمل وزيادة الواردات من القطع الأجنبي ما يعود بالفائدة على الاقتصاد السوري.

نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية عامر حموي بدوره أكد أن هذا الحدث الاقتصادي الكبير سيشكل فرصة لإعادة الألق للموقع والحضور التجاري وللسمعة الطيبة التي لطالما اشتهرت بها سورية.

من جهته أكد رئيس اتحاد غرف الزراعة السورية محمد كشتو تعاون جميع القطاعات للوصول إلى معرض يليق بالمنتجات السورية وسمعتها الطيبة.

مدير المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية حليم الاخرس أوضح أن المعرض سيكون الأكبر من حيث المساحات وعدد المشاركين، وبين أن المؤسسة اتجهت إلى دعم وتنظيم المعارض التخصصية كونها تؤدي الهدف الاقتصادي منها، مبيناً أن مدينة المعارض جاهزة لاستقبال هذه المساحات الكبيرة من المعارض وتم تبسيط الاجراءات ومنح الموافقات لإقامة مثل هذه المعارض.

وأكد مدير هيئة دعم وتنمية الصادرات ثائر فياض من جهته أن الهيئة داعمة لكل المعارض باعتبارها تشكل أهم أدوات الترويج للصادرات السورية.

من جهته الأمين العام للاتحاد العربي للصناعات الجلدية المهندس شريف الحسن أوضح أن معرض سيلا للأحذية والصناعات الجلدية الذي ينظمه الاتحاد العربي للصناعات الجلدية بشكل دوري سيكون ضمن أجنحة معرض إكسبو سورية ما يسهم في تنويع المنتجات ضمن المعرض أمام المصدرين ورجال الأعمال العرب والأجانب الزائرين وفتح قنوات تصديرية للمنتجين السوريين.

وعن أهمية المعرض قال نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي: إن المعرض مهم وضخم وهو تجربة جديدة لإكسبو سورية ولا سيما للصناعات الغذائية التي سيكون لها ثلاثة أجنحة خاصة كون القطاع الغذائي الأول في التصدير للخارج حيث يصدر إلى ما بين 90 إلى 102 دولة في العالم.

شارك في المؤتمر الصحفي رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين العرب في سورية محمد ناصر السواح ورئيس رابطة المصدرين السوريين للألبسة والنسيج رغيد الحلبي وعدد من أعضاء مجالس اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض إقامة العديد من الفعاليات خلال فترة الترويج له داخل وخارج البلد من بينها تقديم عروض للأزياء، وفعاليات مميزة خلال فترة انعقاد المعرض من بينها إقامة شارع للتذوق وأنشطة ثقافية وترفيهية يتم الإعلان عنها لاحقاً، إلى جانب تنظيم مجموعة من ورش العمل التخصصية التي تنسجم مع القطاعات المشاركة.

أحمد سليمان

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