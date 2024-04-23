نيبينزيا يحذر من استمرار تدهور الوضع في كوسوفو

نيويورك-سانا

أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الوضع في كوسوفو يثير قلقاً بالغاً بالنسبة لروسيا، لافتاً إلى أن الأمور في المنطقة ماضية في التدهور.

ونقلت روسيا اليوم عن نيبينزيا قوله في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن كوسوفو: “الوضع في كوسوفو وفي المنطقة ككل يثير قلقنا الشديد فهو مستمر في التدهور”، مشيراً إلى أنه أصبح من الصعب بشكل متزايد على الغرب التستر على العنف المنهجي الواضح ذي الدوافع العرقية من قبل سلطات بريشتينا.

وفي وقت سابق من اليوم فشل استفتاء على إقالة رؤساء بلديات أربع مدن ذات أغلبية صربية في شمال كوسوفو في ظل مقاطعة واسعة من السكان الصرب نددت بها بريشتينا ونسبتها إلى ضغوط من بلغراد.

يشار إلى أن صربيا لا تعترف باستقلال كوسوفو الذي أعلن عام 2008 ولا تزال التوترات بين البلدين على أشدها.

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