ويبقى الأمل.. معرض للفنانة شيرين رشو في صالة الفنون الجميلة

حلب-سانا

أقيم في صالة الفنون الجميلة بحلب المعرض الأول للفنانة شيرين رشو بعنوان “ويبقى الأمل” الذي ينظمه اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب.

وضمّ المعرض 29 لوحة فنية زيتية ومنحوتة من المدرسة الواقعية، تنوعت مواضيعها بين الأمل المنتظر والأوضاع الراهنة، كما تحدثت عن الحضارة السورية وتجسدت في الملكة زنوبيا وتدمر، واعتمدت أحجاما وقياسات مختلفة.

وأكد رئيس فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بحلب يوسف مولوي في تصريح لمراسلة سانا أن شيرين فنانة واقعية، وتعبر عن المرأة بكونها الأرض والعطاء، فكانت المحور الرئيسي بلوحاتها، وأضافت الطبيعة والورود حتى ظهرت رسالتها بشكل واضح ومباشر، ويمكن للجميع تذوقها.

وبينت الفنانة شيرين رشو أن المعرض الذي يستمر لمدة أسبوع هو الأول لها، واعتمدت الواقعية في لوحاتها، وذلك من خلال إظهار المرأة في كل حالاتها من المرأة العاملة والكادحة إلى المرأة الفنانة.

ومن زوار المعرض الفنان التشكيلي محمد صفوت الذي أوضح تفرد الفنانة بلوحاتها وألوانها النظيفة والمجمعة بطريقة مميزة، رغم إفراطها في الصورية.

أما الفنانة التشكيّلية حياة الرومو وجدت أنه معرض واقعي يحتوي القليل من التعبير، وهذا ما يجعله قريباً من الناس، وحققت فيه الفنانة أبعاداً مناسبة ومساحة لونية جميلة.

ورأت طالبة الفنون هند كرزي أن الفن العميق طاغ في كل لوحة، وأن النظر للوحات يبعث على الأمل، وهذا ما سعت الفنانة لإيصاله، وأعجبت بالألوان الدقيقة والتفاصيل الواضحة.

آلاء الشهابي

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