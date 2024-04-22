وصول المياه إلى جميع أحياء مدينة جاسم بعد تشغيل خط كهرباء معفى من التقنين

درعا-سانا

قامت ورشات مؤسسة مياه درعا بتشغيل آبار مدينة جاسم على خط التغذية الكهربائي المعفى من التقنين، ما أسهم بوصول المياه إلى جميع أنحاء المدينة.

مدير وحدة مياه إنخل المهندس أحمد العيد ذكر في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تشغيل 11 بئراً على الخط المعفى من التقنين تشمل آبار المشفى والتطوير الشرقي والورشة ومقر الوحدة والترابي والبلا وجاسم 18، إضافة إلى 4 آبار لمحطة المطوق.

وبين العيد أن كمية المياه المنتجة من قبل هذه الآبار زادت 4 أضعاف الكمية السابقة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن ورشات الصيانة العاملة بالمؤسسة أنجزت إصلاح خط الدفع الترابي في جاسم، واستبدلت مسافة 100 متر من القسطل المركب للخط لاهترائها.

ليلى حسين

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