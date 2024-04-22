المنتدى الاقتصادي العالمي: قيمة اقتصاد الفضاء ستبلغ 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035

جنيف-سانا

ذكر المنتدى الاقتصادي العالمي أن حجم اقتصاد الفضاء سيرتفع إلى 1.8 تريليون دولار، بحلول عام 2035، وذلك في ظل اعتماد العالم على تقنيات الاتصال والتنقل بشكل متزايد، الأمر الذي قد يعزز قيمة جميع الصناعات على الأرض تقريباً، ويوفر حلولاً للعديد من أكبر التحديات في العالم.

وأضاف المنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير نشره بالتعاون مع مؤسسة “ماكنزي آند كومباني”: إن “الأمر يتعلق بأكثر من مجرد علم الصواريخ”، موضحاً أن “اقتصاد الفضاء بات يلعب دوراً متزايداً في كل شيء بدءاً من توقعات الطقس وحتى عمليات توصيل الطعام أو المشتريات إلى المنزل، فضلاً عن التطور في تقنيات الاتصالات”.

وحسب التقرير سيستحوذ الفضاء على جزء أكبر من الاقتصاد العالمي بحلول عام 2035، ومن المتوقع أن يصل حجم اقتصاد الفضاء إلى 1.8 تريليون دولار، ارتفاعا من 630 مليار دولار في عام 2023، وبمعدل نمو يبلغ 9 بالمئة سنوياً في المتوسط.

وأوضح التقرير أن العائد على الاستثمار في الفضاء سيكون أكبر من العوائد المادية فقط، إذ سيلعب الفضاء دوراً متزايد الأهمية في التخفيف من التحديات العالمية، بدءاً من التحذير من الكوارث ومراقبة المناخ لتحسين الاستجابة الإنسانية وتحقيق الرخاء على نطاق أوسع، لافتاً إلى أن التعاون بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص سيكون أمراً أساسياً لضمان وصول القدرات الفضائية إلى هذه الإمكانات.

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