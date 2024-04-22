مجد صافي شاب موهوب يجمع بين العزف والغناء

السويداء-سانا

يجمع الشاب مجد حسين صافي من محافظة السويداء بين العزف والغناء ليقدم نفسه عبر العديد من الحفلات والمناسبات الاجتماعية التي يشارك بها كإحدى المواهب الصاعدة.

مجد 31 عاماً روى خلال حديثه لـ سانا الشبابية كيف بدأ بالعزف على آلتي الأورغ والأوكورديون منذ الصف الأول خلال وجوده سابقاً في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثم فاز في الصف الخامس بالمركز الأول في مسابقة للعزف على آلة الأورغ على مستوى إمارة الفجيرة التي كان يقطن فيها، إضافة للمركز الأول بتلاوة القرآن الكريم.

ورغم انقطاع مجد عن العزف لفترة بعد عودته للاستقرار في سورية عاد مجدداً عام 2011، كما ذكر، ليعزف على آلة العود التي أحبها، ثم اتجه عام 2012 للغناء مع العزف، وأصبح يهتم بتطوير موهبة الغناء لديه عبر تحميل الأغاني وسماعها ثم تأديتها، وانطلق من حفلات صغيرة مع رفاقه إلى أن بدأ يتوسع تدريجياً وخاصة مع تشجيع أهله المتواصل له.

وحسب مجد فإنه يملك خامة صوتية تناسب ما يقال عنه بالغناء الجبلي العالي، بحيث يؤدي أغاني جبلية كثيرة، كما تسكن كلمات الأغاني الجميلة روحه ويظهر تأثره بالفنانين فهد بلان ووديع الصافي مع قدرته على تقديم القدود الحلبية وأكثر من لون غنائي طربي، لتجد لها وقعاً ومكاناً بين متذوقي الفن كما أوضح.

ويحرص الشاب مجد على التواجد في معظم الحفلات التي تتم دعوته للمشاركة فيها تماشياً مع استمراره بتطوير موهبته وسعيه لتجاوز جميع الصعوبات والظهور على مسارح متميزة والبدء بتسجيل أغان خاصة به.

ويجد مجد أن الفن هو غذاء الروح ويعطي المغني والعازف شعوراً بالسعادة وإحساساً بالجمال بشكل لا يمكن وصفه، مبيناً أن الغناء والعزف يلازمانه في تفاصيل حياته اليومية، ويشعرانه بأن لديه شيئاً جميلاً يجب أن يظهره ويقدمه للآخرين.

عمر الطويل

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