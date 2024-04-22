افتتاح مقر محكمة الصلح في مدينة وادي العيون بريف حماة

حماة-سانا

افتتح في مدينة وادي العيون بريف حماة الغربي مقر محكمة الصلح المخصصة للدعاوى الصلحية المدنية والجزائية والدعاوى الشرعية.

المحكمة التي تتألف من 5 مكاتب وتقع على مساحة 350 متراً مربعاً تخدم نحو 40 ألف نسمة، تم بناؤها بالتعاون مع المجتمع المحلي، بهدف توفير الوقت والجهد وتخفيف أعباء ومشاق التنقل عن أبناء المنطقة لمراجعة شؤونهم القضائية.

وبين المحامي العام القاضي المستشار فرج سيف في تصريح لمراسلة سانا أن افتتاح المحكمة يأتي ضمن خطة وزارة العدل لنشر المحاكم في مختلف المناطق للتخفيف عن المواطنين، مشيراً إلى أن قاضي الصلح في هذه المحكمة سيقوم بوظائف النيابة العامة.

من جانبه بين رئيس مجلس مدينة وادي العيون الدكتور مناف محمد أن إنجاز المحكمة التي تقع في الجهة الغربية من المدينة على طريق عام حماة -طرطوس، يأتي ضمن أولويات مجلس المدينة في الاهتمام بالمرافق الخدمية العامة التي تخدم المواطنين، حيث تم تحضير المبنى وتجهيز كل مستلزماته الأساسية والضرورية للانطلاق بالعمل.

وذكر المحامي في قضايا الدولة بمصياف محفوض علي أن افتتاح هذه المحكمة جاء نتيجة الجهود المشتركة بين مجلس المدينة والمجتمع المحلي، لمساعدة المواطنين في التخفيف من تكاليف التنقل أثناء متابعة الدعاوى القضائية.

ونوه عدد من المواطنين بهذه المبادرة وبأهمية التكاتف والتعاضد المجتمعي في تحقيق التنمية في المجتمعات، وخاصة في ظل الظروف الراهنة، وتشجيع رجال الأعمال لتقديم خطوات مماثلة للنهوض بواقع المدينة.

سهاد حسن

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