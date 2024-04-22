السياسة السكانية في شؤون الصحة والتعليم وسوق العمل خلال ورشة عمل بحلب

حلب-سانا

بحثت ورشة العمل الحوارية التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة حلب اليوم، مشروع تحديث وثائق السياسة السكانية في سورية في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل.

وأشار محافظ حلب حسين دياب في كلمة خلال الورشة إلى أهمية محاورها استناداً إلى مكانة حلب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية، والتغيرات الكبيرة التي طالت واقعها السكاني جراء الحرب الإرهابية، والدمار الذي تعرضت له بناها التحتية وخدماتها الأساسية، والتي أفرزت واقعاً سكانياً جديداً، معتبراً أن التعداد السكاني الذي تشهده حلب يتطلب المزيد من الدراسات لبناء الخطط المناسبة بجميع المجالات.

وذكرت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان المهندسة سمر السباعي في تصريح لمراسلة سانا، أن الورشة تضمنت دراسة أجرتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان بالتعاون مع محافظة حلب وجامعة البعث في أربع محافظات، لدراسة المتغيرات والإحصاءات الجديدة بعد 13 سنة من الحرب، وخاصة في مجالات التعليم والصحة وسوق العمل.

ونوهت المهندسة السباعي بأهمية ملف السكان وسبل إنجاح السياسات السكانية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، للوصول إلى بيانات وإحصاءات أكثر دقة تساعد في رسم السياسات ووضع الحلول اللازمة بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

وقدمت مديرة السكان في هيئة شؤون الأسرة لمى بدر شرحاً مفصلاً حول الورقة التي أعدتها الهيئة عن فئات الأطفال والشباب والنساء والمسنين، والمتعلقة بالسياسة السكانية لسورية وجميع المحافظات واحتياجاتها، والتي شملت واقع محافظة حلب السكاني قبل الحرب والوضع الراهن، وعرضاً لديناميات أنشطة السكان واتجاهات تطور المؤشرات الديموغرافية ومنعكساتها المستقبلية.

بريوان محمد

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