زاخاروفا: الأسلحة النووية الأمريكية التي تعتزم بولندا نشرها على أراضيها ستكون على قائمة الأهداف الروسية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم أن روسيا ستضع الأسلحة النووية الأمريكية التي تعتزم بولندا نشرها على أراضيها على قائمة الأهداف التي سيتم ضربها في حال نشوب الصراع مع حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وقالت زاخاروفا في حديث لوكالة سبوتنيك: “ليس من الجديد صدور مثل هذه التصريحات الاستفزازية للقيادة البولندية، حيث لم تخف طموحاتها لفترة طويلة فيما يتعلق بكيفية التمسك بالأسلحة النووية الأمريكية المتمركزة في أوروبا، وهي تحاول استغلالها بنشاط في سياستها العدائية العميقة تجاه روسيا”.

وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن بولندا لا تكتفي بكونها عضوا في حلف الناتو والذي يصنف نفسه على أنه “تحالف نووي”، بل تشارك بنشاط في تطوير ما يسمى “بالمهمات النووية المشتركة” لتكتل شمال الأطلسي كدولة تقدم الدعم المباشر لمثل هذه العمليات، موضحة أن “كل هذا يؤدي معاً إلى حقيقة أننا في تخطيطنا العسكري نتعامل مع بولندا باهتمام خاص، ووفقاً للتهديدات التي تواجه روسيا بمشاركة هذا البلد”.

وتأتي تصريحات زاخاروفا بعد أن كان رئيس بولندا أندريه دودا صرح بأن السلطات البولندية مستعدة لنشر أسلحة نووية أمريكية على أراضيها.

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