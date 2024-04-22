مبادرة مجانية في احتراف العمل المحاسبي لتأهيل شباب لسوق العمل بالسويداء

السويداء-سانا

مبادرة مجانية في احتراف العمل المحاسبي لتأهيل فئة من الشباب المحاسبين، ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل تنفذها مؤسستا عين الزمان للتنمية الاجتماعية وزرقاء اليمامة الثقافية بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة السويداء ونقابة المهن المالية والمحاسبة وشركة المنارة لحلول الأعمال.

المبادرة حسب المدير التنفيذي لمؤسسة زرقاء اليمامة وسيم أبو فخر تستهدف نحو 65 متدرباً، وجاءت فكرتها انطلاقاً من حاجة أصحاب الأعمال أو إدارات المنشآت الاقتصادية لمحاسبين لديهم خبرة في الوقت الذي يوجد فيه عدد من الشباب الذين يرغبون بالعمل في هذا المجال لكن لا تتوافر لديهم الخبرة اللازمة والكافية لذلك.

وتهدف المبادرة كما أوضح أبو فخر خلال حديثه لـ سانا الشبابية إلى تأهيل محاسبين لإيصالهم لسوق العمل ونشر ثقافة احتراف أو تعلم المحاسبة العملية بالتوازي مع الدراسة الأكاديمية ونشر ثقافة بناء الفريق وإكساب المتدربين الثقة بالنفس والعمل على تطوير مهاراتهم وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة في العمل المحاسبي.

وأوضح أبو فخر أنه سيتم عبر المبادرة إضافة للتدريبات تنظيم ورشات عمل واللقاء مع التجار لتحديد المشاكل التي تواجههم وتوضيح بعض المسائل المحاسبية التي تخدم أعمالهم، إضافة لتأسيس قاعدة بيانات بأسماء المتدربين لتكون جاهزة ومربوطة مع الشركات والإدارات الراغبة بالتعاقد مع محاسبين.

ووفقاً للمدير التنفيذي لمؤسسة عين الزمان للتنمية الاجتماعية باسل نصر، فإن المبادرة تكتسب أهمية لدعم الشباب وتعليمهم على برامج المحاسبة ومساعدتهم بتنمية مهاراتهم عملياً ونظرياً، ما يسهم في إيجاد فرص عمل لهم، مبيناً أنها تتماشى أيضاً مع برنامج تمكين الشباب الذي يجري العمل عليه ضمن المؤسسة منذ عدة سنوات.

وبين نصر كيف يتم من خلال المبادرة التعاون مع العديد من الجهات الفعالة ضمن مجالات المحاسبة والمبيعات لتقديم أكبر قدر ممكن من الدعم والفائدة للمستفيدين منها.

وأشار الشاب سليم فرحات طالب سنة رابعة بكلية الاقتصاد الرابعة بالسويداء إلى أنه يستفيد من هذه المبادرة المجانية بما يخدم مستقبله المهني، منوهاً بالأجواء المميزة التي تشهدها وتعاون القائمين عليها لإنجاحها.

وذكرت الشابة عفراء جابر طالبة سنة ثالثة بكلية الاقتصاد الرابعة بالسويداء أن المبادرة خطوة مميزة لدعم الشباب وانضمت إليها لاكتساب الخبرة المطلوبة لسوق العمل.

ورغم وجود خبرة لديهما في العمل المحاسبي وجد المتدربان بسام البربور وراجح الحسين أن هذه المبادرات المجتمعية مهمة والتحقا بها بهدف تطوير إمكانياتهما وتنمية مهارتهما، بما يعود بالفائدة عليهما وعلى الآخرين.

عمر الطويل

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