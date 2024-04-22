إصابة فلسطيني واعتقال آخرين في الضفة الغربية

القدس المحتلة-سانا

أصيب شاب فلسطيني واعتقل آخرون اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في الضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة وسط إطلاق الرصاص، ما أدى إلى إصابة شاب.

كما اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال معززة بآليات مصفحة وعدد من الجرافات مخيم بلاطة شرق نابلس، وجرفت عدداً من الشوارع وألحقت أضراراً بالبنية التحتية وممتلكات الفلسطينيين واعتقلت خمسة شبان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال اقتحامها أحياء عدة في مدينة طوباس وقرية دوما جنوب نابلس، بينما أغلقت حاجزي عطارة وعين سينيا شمال غرب رام الله، ومنعت مركبات الفلسطينيين من المرور، ما تسبب بأزمات مرورية خانقة.

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