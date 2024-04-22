إيران تدين ارتكاب الكيان الصهيوني جرائم إبادة جماعية في مجمع ناصر الطبي بقطاع غزة

طهران-سانا

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ولاسيما عقب انتشال طواقم الإنقاذ والإسعاف جثامين مئات الشهداء من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي منها.

وقال المتحدث باسم الوزارة ناصر كنعاني في تصريح له: “إن إيران إذ تدين بشدة هذه المأساة المروعة، تطالب الأمين العام للأمم المتحدة، والرئيس الدوري لمجلس الأمن الدولي، وجميع الدول والأعضاء المسؤولين في المجتمع الدولي، بإدانة هذه الجريمة وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء”.

وأشار كنعاني الى أن الجرائم المتكررة والمنظمة والواسعة النطاق التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق أهل غزة هي أمثلة واضحة على جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، وتقع مسؤولية افلات مرتكبي ومنفذي هذه الجرائم على عاتق المجتمع الدولي.

وانتشل الدفاع المدني الفلسطيني في وقت سابق اليوم جثامين نحو 190 فلسطينياً من مقبرة جماعية تم اكتشافها في مجمع ناصر الطبي، وتبين أن العديد من الشهداء تمت تعريتهم قبل قتلهم وغالبيتهم نساء وأطفال.

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