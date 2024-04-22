القوات العراقية تقضي على إرهابيين في محافظة صلاح الدين

بغداد-سانا

قضت القوات العراقية المشتركة على إرهابيين اثنين من تنظيم “داعش” في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

وذكرت هيئة الحشد الشعبي في بيان اليوم أن قوة من اللواء 88 التابع لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة وبالتعاون مع الأمن الوطني ومديرية الأمن في صلاح الدين تمكنوا من القضاء على عنصرين من تنظيم “داعش” الإرهابي في جبال حمرين.

وكانت القوات العراقية أعلنت أول أمس القضاء على خمسة إرهابيين في ضربات جوية دقيقة في محافظة صلاح الدين وسط البلاد.

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