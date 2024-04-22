مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين في رام الله وقلقيلية

القدس المحتلة-سانا

اعتدى مستوطنون إسرائيليون مساء اليوم على الفلسطينيين في رام الله وقلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن مستوطنين اقتحموا قريتي فرعتا شرق قلقيلية وبرقا شرق رام الله بحماية قوات الاحتلال واعتدوا على الفلسطينيين وأطلقوا الرصاص ما أسفر عن تضرر بعض الممتلكات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدات الخضر جنوب بيت لحم وعنبتا وكفر اللبد شرق طولكرم وخربثا المصباح غرب رام الله وداهمت المنازل وعبثت بمحتوياتها ونصبت الحواجز في شوارعها وفتشت مركبات الفلسطينيين.

واقتحمت قوات قرية حرملة جنوب شرق بيت لحم وحاصرت مسجد القرية، واعتدت على الفلسطينيين بالرصاص وقنابل الغاز السام ومنعتهم من الخروج منه.

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