إخماد الحريق في خط نقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص

حمص-سانا

تمكن رجال الإطفاء والدفاع المدني في حمص وفرق إطفاء المصفاة من إخماد الحريقالذي اندلع في خط لنقل النفط الخام شرق الفرقلس بريف حمص الشرقي.

وفي تصريح لمراسلة سانا أوضح مدير الدفاع المدني بحمص العميد مهذب المودي أنه وبعد جهد كبير من قبل كوادر الدفاع المدني وفوج إطفاء حمص وإطفاء مصفاة حمص تم إخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم في خط نقل النفط الخام من المحطة الرابعة شرق منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي باتجاه المصفاة وتتم حالياً عمليات التبريد بالموقع لافتاً إلى أن الورشات الفنية المختصة باشرت بعمليات الإصلاح على الخط.

يذكر أن العشرات من سيارات الإطفاء والآليات الثقيلة شاركت في إخماد الحريق.

صبا خيربك

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