تجدد المظاهرات في النيجر المطالبة برحيل القوات الأمريكية من البلاد

نيامي-سانا

تجددت المظاهرات في النيجر المطالبة برحيل القوات الأمريكية عن أراضي البلاد، حيث نظم المئات اليوم في مدينة أغاديز شمال النيجر مظاهرة للمطالبة برحيل القوات الأمريكية من البلاد.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المتظاهرين احتشدوا بدعوة من ائتلاف يضم أربعاً وعشرين جمعية من المجتمع المدني، وحملوا أعلام النيجر وبوركينا فاسو ومالي وروسيا ورفعوا لافتة كبيرة كتب عليها: “هنا أغاديز وليس واشنطن فليرحل الجيش الأمريكي”.

بدوره قال يوسف عمود الذي يرأس فرع أغاديز لحركة “إم 26” التي نظّمت أيضاً مظاهرات للمطالبة بانسحاب القوات الفرنسية: “رسالتنا واضحة مفادها أن على الجنود الأميركيين حزم أمتعتهم والعودة إلى ديارهم”.

وكانت النيجر ألغت الشهر الماضي بمفعول فوري اتفاق التعاون العسكري الموقع مع الولايات المتحدة والذي يعود الى العام 2012.

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