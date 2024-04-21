الجيش الروسي يفشل هجمات قوات نظام كييف ويسقط مقاتلة و 194 مسيرة أوكرانية

موسكو-سانا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أفشلت خلال الساعات الـ 24 الماضية هجمات قوات نظام كييف، وحسنت مواقعها، ودمرت أسلحة غربية ومستودعات ذخيرة على مختلف المحاور.

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن القوات الروسية هزمت تشكيلات العدو في نوفوغوروفكا ونوفوسيلوفسكوي بجمهورية لوغانسك الشعبية، وكبدت القوات المعادية نحو 50 جندياً ومركبة قتال مشاة ومركبتين عسكريتين وأربعة مدافع ميدان غربية الصنع ومنصتي مدفعية وأربعة مدافع ميدان محلية الصنع ومدفعاً مضاداً للدبابات وراجمة صواريخ من طراز غراد ومركبة قتالية مدرعة ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

وأشارت الوزارة إلى أن قواتها حررت بالكامل بلدة بوغدانوفكا بجمهورية دونيتسك، وحسنت مواقعها على طول خط المواجهة، وألحقت بالعدو أضراراً بالغةً في كراسنوغوريفكا، وصدت هجومين معاديين في كراسنوي وتشازوف يار وكبدت العدو نحو 440 عسكرياً وثلاث مركبات عسكرية وراجمة مضادة للطيران ومدفع ميدان وراجمة صواريخ غراد ومحطتين للحرب الإلكترونية وخمسة مستودعات ذخيرة.

وحسب الوزارة ألحقت القوات الروسية هزيمة شاملة بقوات العدو في لينينسكوي ونوفوكالينوفو بجمهورية دونيتسك، وتم صد ثماني هجمات معادية في نوفوباخموتوفكا وأومانسكوي وشومي ونوفغورودسكوي وبيرفومايسكوي، وفقدت القوات الأوكرانية نحو 360 فرداً إضافة الى مدرعة وثماني مركبات عسكرية ومدفع ميدان أمريكي الصنع ومستودع وقود.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الروسي استهدف تشكيلات العدو في فيشيتاراسوفكا ونيكوبول ومنطقة دنيبروبيتروفسك وبيريسلاف وزولوتايا بالكا بمنطقة خيرسون، وفقد العدو نحو 50 جندياً وأربع مركبات عسكرية ومدفعاً ذاتي الحركة أمريكي الصنع.

ووفق الوزارة تم إسقاط طائرة ميغ-29 أوكرانية في مطار دنيبر وتدمير مركز رادار للكشف عن الأهداف الجوية وراجمة صواريخ مضادة للطائرات “إس-300” وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار ومحطة رادار ومواقع القوى العاملة ومعداتها العسكرية في 104 مناطق، كما تم إسقاط 194 طائرة أوكرانية دون طيار وثمانية صواريخ من منظومتي “هيمارس” و”أوراغان”.

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