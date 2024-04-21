ست ميداليات متنوعة لمنتخب جودو السويداء في بطولة الجمهورية

السويداء-سانا

حصد منتخب السويداء ست ميداليات متنوعة خلال مشاركته ببطولة الجمهورية برياضة الجودو لفئتي الناشئين والناشئات التي استضافتها اللاذقية مؤخراً.

وتوزعت الميداليات المحققة بواقع ذهبيتين عبر وجد حيدر وشهد السعد، وفضيتين عن طريق ملك الشاعر ومحمد السعد، وبرونزيتين بواسطة أسامة الغصيني وحيدرة حيدر.

وأشار مدربا منتخب السويداء مثقال الجرماني وأدهم الشاعر في تصريح لـ سانا إلى أن البطولة شهدت مشاركة واسعة ومنافسة قوية وأفرزت مواهب واعدة وشكلت فرصة احتكاك مفيدة للاعبين واللاعبات.

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