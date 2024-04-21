القبض على شخصين يتلاعبان بأجهزة التتبع (GPS) في حمص

دمشق-سانا

ألقى قسم شرطة الانطلاق الشمالي في حمص القبض على شخصين يتلاعبان بأجهزة التتبع (GPS)، وحجز مركبتين.

وأوضحت وزارة الداخلية عبر صفحتها على فيسبوك أنه في إطار ملاحقة الأشخاص الذين يتلاعبون بأجهزة التتبع المركبة على وسائط النقل العامة، ويقدمون على فك هذه الأجهزة من مركباتهم ونقلها، تمكن قسم شرطة الانطلاق الشمالي في حمص من إلقاء القبض على شخص، وضبط بحوزته جهازي تتبع جي بي إس عائدين لمركبتين تعملان على خط حمص الرستن.

وبينت الوزارة أنه تم أيضاً إلقاء القبض على مالك مركبة جهاز آخر، وبالتحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا بفك أجهزة التتبع بقصد استجرار مادة المازوت المدعوم بطريقة غير مشروعة، مشيرة إلى أنه تمت مصادرة الأجهزة، وحجز المركبتين، وسيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء أصولاً.

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