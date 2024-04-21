أوتشا: “إسرائيل” تعرقل إيصال الوقود إلى مستشفيات غزة

القدس المحتلة-سانا

أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” أن الاحتلال الإسرائيلي عرقل إيصال الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة المنكوب.

ونقلت وكالة وفا عن مكتب الأمم المتحدة عبر حسابه الرسمي على منصة إكس قوله: إن “ثلثي البعثات الإنسانية المنسقة في غزة واجهت اليوم عقبات أو تأخيراً من قبل “إسرائيل”، وفي المتوسط فقد واجهت كل بعثة تأخيراً لمدة لا تقل عن خمس ساعات”، مؤكداً أنه نتيجة لذلك لم يتم تسليم الإمدادات الحيوية والمعدات والوقود للمولدات الاحتياطية في المستشفيات.

وكان المكتب الإعلامي في غزة حذر أول أمس من مغبة الكارثة البيئية الجديدة التي تواجهها مدينة غزة والمتمثلة في توقف جميع آبار المياه في المدينة بشكل كلي منذ أسبوعين، بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي كانت متوفرة مؤخراً، وهو ما يضاف إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال للقطاع منذ شن عدوانه عليه في السابع من تشرين الأول الماضي.

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