إسمنت حماة تستعد لتركيب منظومة فلترة قماشية بأحد معاملها

حماة-سانا

تستعد الشركة العامة لإسمنت حماة لتركيب منظومة فلترة قماشية في المعمل رقم 2 لخفض معدل انبعاث الغبار والغازات الصناعية، بما يحقق سلامة البيئة المحيطة بشكل مثالي وفراً اقتصادياً عبر إعادة الغبار المجمع إلى داخل دائرة الإنتاج.

وأوضح المدير العام لشركة إسمنت حماة المهندس عصام العبد الله في تصريح لـ سانا أن التحضيرات والتجهيزات اللازمة أنجزت لتركيب هذه المنظومة خلال مدة 60 يوماً كحد أقصى، مشيرا إلى أن المنظومة تعد الأضخم من نوعها في منشآتنا الصناعية، وسيجري تركيبها لمخرج الغازات في المعمل رقم 2 بأيد وخبرات وطنية في المعمل.

ولفت العبد الله إلى أن تركيب المنظومة يسهم في تحقيق وفر اقتصادي عبر إعادة الغبار المجمع إلى داخل دائرة الإنتاج، فضلاً عن تخفيف الانبعاثات الغبارية والغازية إلى 5 ملغ في المتر المكعب من الهواء وهي أدنى من المعدل العالمي المحدد بـ 30 ملغ في المتر المكعب من الهواء، الأمر الذي يحقق سلامة البيئة المحيطة بشكل مثالي.

وأشار العبد الله إلى أن المنظومة أجنبية المنشأ، وتم توريدها خلال السنوات السابقة، لكن الظروف حالت دون وضعها بالخدمة، وتقوم الورشات الفنية والخبرات الوطنية في الشركة بتركيبها، موضحاً أن وزنها 125 طناً وهي بارتفاع 23 متراً، ما يعادل ارتفاع 9 طوابق، وبطول 9.6 أمتار، وعرض يبلغ 8.4 أمتار، وتضم 1050 كيساً قماشياً طول كل منها 7 أمتار، لافتاً إلى أن ذرات الغازات والغبار التي تجمعها هذه المنظومة يمكن إعادة تدويرها في منظومة الإنتاج والاستفادة منها.

عيسى حمود

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