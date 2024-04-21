“رؤيا مكتوبة” معرض توثيقي في مبنى بريد مدينة دمشق

دمشق- سانا

في مبنى بريد دمشق أقامت مؤسسة مدد للفنون البصرية معرضاً فنياً توثيقاً بعنوان “رؤيا مكتوبة”، بالتعاون مع وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات والتقانة.

المعرض الذي تضمن 14 عملاً فنياً جاء نتاجاً للورشة الأولى التي أقامتها مؤسسة مدد ما بين الـ 14 من آذار وحتى الـ 6 من نيسان في مقرها الواقع في دمشق القديمة، وكان هدفها الأساسي التعمّق في الأشكال التجريبية للفنون البصرية، واستكشاف أعمق معاني “الكلمة وتأثيرها على الروح الإبداعية للفنان وكيف تتجلى في عمله الفني، إضافة لتطوير ملكة الكتابة الشخصية للوصول للآخر.

وعن سبب اختيار مبنى البريد قال مروان طيارة مؤسس وعضو مجلس أمناء مؤسسة مدد للفنون البصرية إن المؤسسة تسعى دائماً لإخراج الفن من قوالبه المفروضة إلى الشارع، فيتذوقه جميع أطياف المجتمع، فالفن للناس وهو منهم.

المشاركة بالورشة نور بركة وهي طالبة تصميم داخلي قالت: إن سبب انضمامها للورشة هي اكتساب مهارات متعلقة بكيفية تقديم الفنان لنفسه وشرح عمله الفني وكيف يتعامل مع الصحافة، مشيرة إلى أن عملها الفني الذي شاركت فيه في معرض اليوم يحمل عنوان “ذكريات معاصرة” وسمته أشكال ظروف البريد فالذكريات مثل طائر الفينيق الذي ينهض من الرماد حيث حكايات الحب والشوق.

وعبرت المشاركة ليانا الفيغاوي عن أهمية تجربتها في ورشة “رؤيا مكتوبة” بقولها “هي تجربة جديدة تمنح الفنان قدرة التعبير عن أعماله الفنية بطريقة وأسلوب كتابي ولا يكتفي فقط بالرسم، وعملي الفني المشارك يحمل عنوان “أحلام اليقظة” الذي هو عبارة عن مرآة مكسورة محاطة بنقش إسلامي وأجنحة، واخترتهم لأعبر عن الكسور الداخلية من خلال المرآة المكسورة، ولعاداتنا وتقاليدنا من خلال النقش الإسلامي، أما الأجنحة فهي الأمل المرتبط بأحلامنا.

وشارك الليث قرنبيط بعمل “إدراك مدوّر”، وأنجيلا السهوي بعمل “نظارة وردية”، وبيسان سلهب بعمل” النجاة سويّة”، وبشرى ضبعان بعمل “أنا لست نفسي!”، ورند القطريب بعمل “تفريغ بصري”، ورند المفتي بعمل “طرقات متقاطعة”، وزينب الأبرار زبيدة بعمل “ع (عين)، وشيرين حسين بعمل “ليس بعد!” وكريم الخطيب بعمل “الوجه الأوسط” وليانا الفيغاوي بعمل ” أحلام اليقظة” ولينا حمزة بعمل “رسالة إلى أمي”، ولين العيناوي بعمل “زمن”، ونور بركة بعمل “ذكريات معاصرة”.

مريم حجير وزينب علي

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