ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على مخيم نور شمس ومدينة طولكرم إلى 14 شهيداً

القدس المحتلة-سانا

ارتفع عدد ضحايا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مخيم نور شمس ومدينة طولكرم في الضفة الغربية منذ يوم الخميس الماضي إلى 14 شهيداً.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن جثامين 13 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي من المخيم ما يرفع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال على المدينة والمخيم إلى 14 حيث تمكنت مركبات الإسعاف الليلة من الدخول للمخيم وتحديدا حارة العيادة عقب انسحاب جزئي لآليات الاحتلال لانتشال جثامين الشهداء.

وكان مسعف فلسطيني استشهد وأصيب آخرون جراء إطلاق مستوطنين الرصاص على سيارة إسعاف أثناء نقلها الجرحى من قرية الساوية جنوب مدينة نابلس.

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