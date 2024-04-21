نائب جمهوري: تمويل أمريكيا لكييف عار على الحكومة الأمريكية

واشنطن- سانا

انتقدت عضو الكونغرس الأمريكي مارغوري تايلور غرين استمرار التمويل الأمريكي لأوكرانيا، ووصفته بأنه عار على الحكومة الأمريكية وسيؤدي لدمار جيل كامل من الأوكرانيين.

وقالت تايلور في كلمة خلال جلسة للكونغرس اليوم: “ما تسمعونه في واشنطن هو أننا يجب أن ننفق أموال الضرائب الأمريكية التي حصلنا عليها بشق الأنفس على أوكرانيا لمواصلة قتل الأوكرانيين وقتل جيل كامل من الرجال تاركين وراءهم الأرامل والأيتام”.

ووفقا لغرين فإن 70 بالمئة من الأمريكيين لا يؤيدون تزويد كييف بحزمة دعم مالي جديدة تبلغ نحو61 مليار دولار وأشاروا إلى أن الأوكرانيين أنفسهم لم يعد لديهم ما يكفي من الأشخاص للعمل في الشركات.

وكان مجلس النواب الأميركي صوّت اليوم على خطّة مساعدات واسعة إلى كل من النظام الأوكراني وكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام الانفصالي في جزيرة تايوان الصينية بقيمة 95 مليار دولار.

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