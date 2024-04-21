بيسكوف: قرار واشنطن مواصلة تمويل كييف سيؤدي إلى مزيد من الخراب

موسكو-سانا

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن قرار مجلس النواب الأمريكي مواصلة تمويل نظام كييف سيؤدي إلى مزيد من الخراب لأوكرانيا والإثراء للولايات المتحدة.

وقال بيسكوف في تصريح اليوم: “قرار مجلس النواب الأمريكي بتخصيص مساعدة إضافية لأوكرانيا كان متوقعاً كونه سيفيد واشنطن ثراء ويضر كييف خرابا”.

وكان مجلس النواب الأميركي صوّت اليوم على خطّة مساعدات واسعة إلى كل من النظام الأوكراني وكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام الانفصالي في جزيرة تايوان الصينية بقيمة 95 مليار دولار.

من جهة ثانية قال بيسكوف إنه سيتعين على واشنطن انتظار الرد بالمثل وتحمل العواقب في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة مؤكداً أن روسيا ستفعل ذلك بالطريقة التي تناسب مصالحتها وعلى أفضل وجه.

وأوضح بيسكوف أن مثل هذا القرار سيجبر العديد من المستثمرين في الاقتصاد الأمريكي على المسارعة لإنقاذ أموالهم حيث لا توجد حصانة للملكية الخاصة.

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