عبد اللهيان والبوسعيدي يؤكدان ضرورة بذل المزيد من الجهود لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة

طهران-سانا

أكد وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان والعماني بدر بن حمد البوسعيدي ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لإنهاء جرائم الكيان الصهيوني في قطاع غزة وإرسال المساعدات الإنسانية إليه.

وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان اليوم أن عبد اللهيان والبوسعيدي بحثا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات في المنطقة وأدانا ممارسات الكيان الصهيوني المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأكدا أن السبيل الوحيد لإعادة الأمن هو وقف جرائم الحرب التي يرتكبها في غزة.

بدورها قالت الخارجية العمانية: إن الطرفين “أكدا ضرورة معالجة أسباب التوتر والنزاع في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية والتركيز على مواصلة جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة والتوصل إلى حل سلمي ودائم وعادل للقضية الفلسطينية ومن أجل استعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة”.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency