الصحة الفلسطينية تدين جريمة الاحتلال بقتل مسعف في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الصحة الفلسطينية جريمة القتل المتعمد التي ارتكبتها قوات الاحتلال مساء اليوم بحق سائق سيارة إسعاف فلسطيني أثناء تأديته لواجبه الإنساني في نقل إصابات برصاص مستوطنين قرب بلدة الساوية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية.

كما استنكرت الوزارة في بيان نقلته وكالة وفا تواجد قوات الاحتلال في محيط مستشفى طولكرم الحكومي وإعاقة عمل طواقم ومركبات الإسعاف.

وأكدت الوزارة أن استهداف قوات الاحتلال والمستوطنين للمسعفين وسيارات الإسعاف ومراكز العلاج والكوادر الطبية وعرقلة حركتها ومنعها من الوصول للجرحى يعد خرقاً صارخاً وواضحاً للقانون الدولي الإنساني والأعراف والمواثيق الدولية.

وأوضحت الوزارة أن هذا الاعتداء يضاف لسلسلة الجرائم الفظيعة اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال والمستوطنين بحق كافة العاملين في المجال الصحي الإنساني واستهداف وتدمير مراكز العلاج في قطاع غزة مطالبة المنظمات الصحية الدولية والمؤسسات الحقوقية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحرك العاجل للجم ممارسات الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة ضد مراكز وطواقم العلاج والإسعاف والسماح لهم بتأدية واجبهم الإنساني.

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