زاخاروفا: المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا و”إسرائيل” وتايوان ستؤدي إلى تفاقم الأزمات العالمية

موسكو-سانا

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن تخصيص الولايات المتحدة مساعدات عسكرية جديدة إلى كل من أوكرانيا و”إسرائيل” وتايوان سيؤدي إلى تفاقم الأزمات العالمية.

وقالت زاخاروفا في قناتها على تلغرام اليوم: “إن المساعدات العسكرية الأمريكية لنظام كييف هي تمويل ودعم مباشر للأنشطة الإرهابية، والمساعدة الأمريكية لـ “إسرائيل” هي طريق مباشر نحو تدهور غير مسبوق للوضع في الشرق الأوسط، والمساعدة لتايوان هي تدخل في الشؤون الداخلية للصين”.

وكان مجلس النواب الأميركي صوّت اليوم على خطّة مساعدات واسعة إلى كل من النظام الأوكراني وكيان الاحتلال الإسرائيلي والنظام الانفصالي في جزيرة تايوان الصينية بقيمة 95 مليار دولار.

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