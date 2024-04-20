بايرن ميونخ يفوز على يونيون برلين بخماسية في الدوري الألماني

برلين-سانا

حقق بايرن ميونخ فوزاً كبيراً على مضيفه يونيون برلين بنتيجة خمسة أهداف لهدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب آندر آلتن فورستيري اليوم ضمن لقاءات الجولة رقم 30 من الدوري الألماني لكرة القدم.

سجل خماسية البايرن ليون جوريتسكا (29) وهاري كين (45) وتوماس مولر (53- 66) وماتيل تيل (62) بينما سجل هدف يونيون برلين الوحيد يورب فيرتيسين (90).

وبتلك النتيجة رفع بايرن ميونخ رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثاني بينما تجمد رصيد يونيون برلين عند 29 نقطة في المركز 14.

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