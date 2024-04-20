رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا ولوكسمبورغ تحيي الذكرى الـ 78 لعيد الجلاء

بروكسل-سانا

بمناسبة الذكرى الـ78 لجلاء المستعمر الفرنسي عن سورية، أقامت “رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا ولوكسمبورغ” احتفالية في العاصمة البلجيكية بروكسل، بحضور رئيس وأعضاء البعثة الدائمة لسورية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل وحشد كبير من أعضاء الجالية والمغتربين السوريين في بلجيكا ولوكسمبورغ.

ونوه السفير عمار العرسان رئيس البعثة الدائمة لسورية لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسل في كلمته بدور المغتربين السوريين في نقل رسالة سورية المتجذرة في التاريخ وتمثيلها في الخارج من خلال إنجازاتهم وأعمالهم التي يحققونها.

وأكد العرسان أهمية استمرار وتعزيز ارتباط السوريين بوطنهم سواء عبر السفارات والبعثات الدبلوماسية أو عبر الزيارات إلى سورية كلما سنحت الفرصة.

بدوره، أشار أنطوان قسيس رئيس رابطة المغتربين السوريين في بلجيكا ولوكسمبورغ إلى معاني الجلاء الراسخة والسامية في أذهان ووجدان السوريين، مؤكداً أن نضالات الأجداد والآباء والمتمثلة بمختلف الثورات التي قامت ضد المستعمر القديم في سورية هي بمثابة أمانة في أعناق الأجيال، كما تشكل حافزاً ومنارة لهم في نضالهم المستمر ضد الأشكال والأدوات الجديدة للاستعمار الجديد.

واختتمت الاحتفالية بعرض فني لموسيقا وأغان سورية قدمها فنانون سوريون مغتربون.

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