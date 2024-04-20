تنطلق غداً.. حملة اللقاح الوطنية لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني

دمشق-سانا

تُطلق وزارة الصحة غداً حملة اللقاح الوطنية الشاملة لمتابعة الأطفال المتسربين وتعزيز اللقاح الروتيني، وتستمر حتى الـ 30 من الشهر الجاري، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي في المراكز الصحية والفرق الجوالة في مختلف المحافظات.

ويقدم اللقاح خلال الحملة عبر 993 مركزاً صحياً ثابتاً و70 مركزاً محدثاً، من خلال 1000 فريق جوال يغطون مختلف المناطق، ويشارك فيها 10000 عامل في الصحة.

وتستهدف الحملة الذي تحمل شعار (لقحوا أطفالكم الآن.. ليبقوا بأمان) جميع الأطفال دون الـ 5 سنوات بهدف تحري الحالة التلقيحية للتأكد من أن الطفل مستكمل للقاحاته المدرجة في برنامج التلقيح الوطني وإعطاء اللقاحات المستحقة، وتزويد الأهل ببطاقات لقاح في حال عدم وجودها.

وتسعى وزارة الصحة باستمرار إلى تأمين أفضل اللقاحات الموجودة في العالم وتوفيرها في جميع المراكز الصحية في المحافظات والفرق الجوالة وبشكل مجاني.