بمشاركة 63 لاعباً ولاعبة.. اختتام بطولة الجمهورية للترياثلون

اللاذقية-سانا

بمشاركة 63 لاعباً ولاعبة مثلوا عدداً من المحافظات، اختتمت بطولة الجمهورية للترياثلون لجميع الفئات العمرية في اللاذقية.

وتوج بالمراكز الثلاثة الأولى على التوالي بفئة الرجال عدنان زكي وسيزار الشومري وإيهاب خلوف، بينما انتهت فئة السيدات بفوز آلاء أبو عمار وروكسانا حيدر ويارا إسماعيل.

أما فئة الشابات فتوجت بمركزها الأول سارة بدر تلهتا روان عزام، ثم روليان حيدر ونوراي زيدان، وفاز بفئة الشباب محمد اسطنبلي تلاه محمد وليد عقلة وخليل المودي.

وفي منافسات فئة الناشئين، توج محمد صلاح نيال بالمركز الأول تلاه محمد انجق وجوان حيدر وتوفيق جولو، وبفئة الناشئات تعادلت نور عزام ولوتس حمزة في المركز الأول تلتهما رند الهادي ثم تالا انجق.

رئيس اتحاد الترياثلون أديب سكاف قال في تصريح لـ سانا: إن البطولة حظيت بمشاركة واسعة وشهدت منافسات قوية، وستتم دعوة المتميزين منها إلى معسكر المنتخب الوطني لإعدادهم بشكل جيد وتحضيرهم للاستحقاقات الخارجية القادمة.

نبيل علي

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