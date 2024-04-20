بمشاركة واسعة.. اختتام الدورة المركزية لمدربي الكاراتيه

دمشق-سانا

بمشاركة واسعة من الدارسين والدارسات، اختتمت دورة تأهيل وترفيع مدربي الكاراتيه المركزية “سي و دي” التي أقامها اتحاد اللعبة في مدينة تشرين الرياضية بدمشق، والتي تضمنت محاضرات نظرية وعملية في القتال الفردي والجماعي والكاتا، وبعض الفنيات المهارية.

رئيس اتحاد الكاراتيه جهاد محمود ميا أوضح في تصريح لـ سانا أن اتحاد اللعبة وضع إستراتيجية تعتمد على صقل وتأهيل ورفع مستوى الكوادر من خلال الدورات بما يواكب التطور الدولي، والذي ينعكس بدوره على المستوى الفني للكاراتيه السورية.

وأشار ‏ميا إلى أن الهدف من الدورة صقل كوادرنا في إطار إستراتيجية الاتحاد الهادفة إلى تطوير اللعبة، وإنشاء جيل جديد من المدربين القادرين على تحقيق أهداف الاتحاد في الوصول إلى العالمية، مبيناً أن الدورة مهمة جدا لكونها خطوة في طريق النهوض بواقع العملية التدريبية، لأن المدرب هو الأساس في تأهيل اللاعبين القادرين على صنع الإنجاز.

وحاضر في الدورة نخبة من كوادر وخبرات الكاراتية، هم: سهيل سلمان، ومحمود درغلي، ونبيل ضاحي، وسليمان داؤد، ومحمد نورس الحموي.

هناء صقور

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