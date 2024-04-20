المكتب الإعلامي في غزة: مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جراء العدوان الإسرائيلي

القدس المحتلة-سانا

حذر المكتب الإعلامي في غزة من أن مدينة غزة تواجه كارثة بيئية جديدة تضاف إلى سلسلة الكوارث التي تسبب بها الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة منذ أن شن عدوانه الغاشم عليه في السابع من تشرين أول الماضي.

وأوضح رئيس المكتب سلامة معروف في تصريح له اليوم أن هذه الكارثة تتمثل في توقف جميع آبار المياه في المدينة بشكل كلي منذ أسبوعين بسبب نفاد كميات الوقود الشحيحة التي توفرت لبلدية غزة خلال الفترة الماضية مبيناً أنه في ظل عجز طواقم البلدية على تشغيل آبار المياه التي نجت من همجية وقصف الاحتلال فإن المدينة بكاملها تعيش الآن حالة من العطش الشديد بسبب انقطاع المياه وتدمير محطة التحلية بالكامل وأكثر من 40 بئر مياه و120 ألف متر طولي من شبكات المياه بالمدينة.

وطالب معروف المجتمع الدولي بوضع حد لجرائم الاحتلال ضد القطاعات الخدماتية الفلسطينية والتحقيق في الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال وتوفير الوقود وإعادة تزويد الفلسطينيين بالمياه بشكل عاجل لإنقاذهم من حالة العطش الشديد والأزمة الصحية والبيئة التي ستتفاقم جراء انقطاع المياه.

من جهته حذر المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل من أن تفاقم أزمة غاز الطهي تنذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة على حياة الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعاً كارثية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطالباً المجتمع الدولي والجهات المعنية كافة بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال للسماح بإدخال غاز الطهي ووضع حد لهذه الأزمة.

وقال بصل في تصريح له إن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال غاز الطهي إلى القطاع المنكوب وخصوصاً لمدينة غزة وشمال القطاع منذ شهور عدة ينذر بأزمة إنسانية وصحية جديدة في ويتسبب بإصابة العديد من الفلسطينيين بأمراض الجهاز التنفسي بفعل استخدام مواد بلاستيكية وكيماوية في إيقاد النيران والتي تنبعث منها الغازات السامة مشيراً إلى أنه تم تسجيل مئات الحالات المصابة بأمراض الجهاز التنفسي داخل المستشفيات نتيجة اعتماد السكان على إشعال النار لساعات عدة يومياً على مدار الأشهر الستة الماضية.

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