سلطنة عمان: الفيتو الأمريكي يتنافى مع الإجماع الدولي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير

مسقط-سانا

أدانت سلطنة عمان اليوم تصويت الولايات المتحدة الأمريكية ضد مشروع قرار منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

واعتبرت وزارة الخارجية العمانية في بيان اليوم أن هذا الأمر يتنافى مع الإجماع الدولي القاضي بمنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ويعيق الجهود الساعية لإرساء العدالة في كافة ربوع العالم.

وأوضحت الوزارة أن سلطنة عمان تطالب جميع أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل والمتمثل في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار في المنطقة وفي العالم أجمع.

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