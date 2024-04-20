مشروع رائد بخبرات وطنية يدعم منظومة الكهرباء لإنتاج 60 ميغا واط من الطاقة الكهروشمسية في حسياء

حمص-سانا

بأياد وخبرات وطنية تم على أرض المدينة الصناعية في حسياء وضع أول مرحلة لإنتاج 10 ميغا واط من أصل 60 ميغا واط ساعي من الطاقة الكهروشمسية لمشروع شركة وطنية رائدة.

مدير عام الشركة المنفذة لمشروعات الأنوار للطاقة الكهروشمسية في المنطقة الصناعية بحسياء الدكتور وائل منصور أوضح في تصريح لمراسلة سانا بحمص أن ما يميز المشروع أن إنجازه يتم في جميع المراحل بدءاً من التصميم بأيدي مهندسين وفنيين سوريين كما تم تصنيع الهياكل المعدنية والغلفنة لها في سورية ويشغل بمراحله ما يتجاوز 480 من اليد العاملة والفنية الخبيرة ما عدا العاملين بالمنشآت الوطنية التي تزود المشروع بالمواد المصنعة محلياً كما يشغل في كل مرحلة من المشروع البالغة إنتاج 10 ميغا نحو 40 من اليد العاملة وبصورة دائمة.

وبين الدكتور منصور أن المشروع الذي يضم 110 آلاف لوحاً شمسياً صنعت بمعايير عالمية حيث يتجاوز عمرها الافتراضي الـ 25 عاماً يهدف لدعم الشبكة الكهربائية وتوليد الطاقة الكهروشمسية بأحدث التقنيات العالمية حيث انطلقت أولى مراحله يوم ذكرى الجلاء العظيم ويوفر إجمالي مراحل المشروع 32 ألف طن من الوقود لينتج ما يقارب من 125 ألف ميغا واط كهرباء ليتم ربطها تباعاً بالشبكة الكهربائية الوطنية، وتبلغ قيمة المشروع نحو 580 مليار ليرة.

ولفت منصور إلى أن الشركة المنفذة لسلسلة مشروعات الأنوار نجحت في إنجاز المرحلة الأولى ويتم إنجاز المرحلة الثانية في السادس من أيار ذكرى عيد الشهداء القادم والمرحلة الثالثة في عيد الجيش في الأول من آب القادم وكل مرحلة منها إنتاج 10 ميغا واط وأما الـ 30 ميغا واط المتبقية فهي في مرحلة الدراسات والتصاميم ووضع الخطة الزمنية لتنفيذها.

صبا خيربك – تمام حسن

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