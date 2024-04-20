افتتاح بازار الفصح للمشغولات اليدوية والحرفية في كنيسة السيدة بمشتى الحلو

طرطوس-سانا

بهدف دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمواهب الشابة، افتتحت مؤسسة ملتقى مشتى الحلو الثقافي العائلي عصر اليوم بالتعاون مع كنيسة السيدة في مشتى الحلو بمحافظة طرطوس اليوم بازار الفصح للأعمال اليدوية والمشغولات الحرفية المتنوعة.

والبازار الذي يقام في صالة كنيسة السيدة، يشارك به 22 من أصحاب المشاريع الصغيرة، ويضم أعمالاً يدوية من الصابون والشمع والأكسسوارات والجزادين والدمى ونباتات الزينة ومشغولات متعددة من الكروشيه والمكرمية وغيرها إلى جانب وجود أصناف متنوعة من حلويات العيد والمأكوت الشعبية المشهورة بها مشتى الحلو منها الكبة والبرما والفستقية وغيرها.

وأوضحت المسؤولة الإعلامية في مؤسسة الملتقى الثقافي العائلي رانيا عنتر في تصريح لمراسلة سانا أن البازار يعتبر تقليدا سنويا يقام بشكل دائم في الأعياد وذلك بهدف ترويج أعمال المواهب الشابة والسيدات ودعمهم خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، ويرافقه أيضاً رسم حي لبعض المواهب الشابة، منوهة بأهمية البازار لكونه يسهم في تعزيز التواصل الاجتماعي بين أهالي المنطقة.

وجاءت مشاركة سوسن وسوف 64 عاماً مدرسة متقاعدة بمجموعة من المشغولات اليدوية المتنوعة من الكروشيه والمكرمية مثل المفارش وأغطية طاولات إلى جانب مشاركتها سللاً مصنوعة من خيوط الكليم والورود وغيرها مبينة أنها تعمل بمجال العمل اليدوي منذ أكثر من عشر سنوات بهدف ملىء أوقات فراغها وإيجاد مصدر للدخل وتشارك بالبازار في كل عام بمنتجاتها.

بينما جاءت مشاركة إيفا عاصي 36 عاماً بمجموعة من الصمديات المصنوعة من مادة الجبصين إضافة إلى الأكسسوارات مبينة أنه يوجد اهتمام وإقبال من قبل الزبائن على المنتجات المصنعة يدويا نظرا لجودتها واستخدام المواد الخام الجيدة ولتفرد بأسلوب تصميمها، ولها العديد من المشاركات بالبازار الذي ساعدها كثيراً بالترويج لمنتجاتها وأعمالها.

وبدورهما الشاب عامر طنوس والشابة رولا الحلو شاركا بمجموعة من الشموع الملونة والمعطرة بأشكال وأحجام مختلفة تناسب جميع الأذواق، حيث لفتا أنهما أضافا لشموع ورود مجففة للزينة وروائح معطرة ومتعددة، مؤكدين أهمية المكان الذي يقام به البازار لكونه يبعث الطمأنينة والسعادة والراحة في نفوس المشاركين والحضور.

المشاركة انطوانيت كوسى 47 عاماً ذكرت أنها تعمل منذ عامين في مجال الأكسسوارات وإعداد أصناف متنوعة من الحلويات والمأكولات وبعض أنواع الموونة الأمر الذي حقق لها مصدراً جيداً للدخل، لافتة إلى أهمية تبادل الخبرات والمعرفة خلال المعارض والفعاليات، كما أن كل سيدة تمتلك موهبة معينة ومختلفة عن غيرها ولكن يجب أن تتحلى بالجرأة والشجاعة لبدء مشروع يناسب قدرتها وإمكانياتها.

ويستمر البازار حتى الـ 21 من الشهر الجاري.

هيبه سليمان

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