سيناتور أمريكي ينتقد دعم بلاده لكيان الاحتلال الاسرائيلي وتغطيتها للعدوان على غزة

واشنطن-سانا

انتقد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز دعم حكومة بلاده لكيان الاحتلال الاسرائيلي وتغطية الإعلام الأمريكي للعدوان على غزة مستنكراً تخصيص مليارات الدولارات لحكومة تجوع الأطفال عمداً.

وأوضح ساندرز في بودكاست اليوم بعنوان “أزمة الإعلام” على منصة يوتيوب يتناول موضوع تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لأحداث غزة..لماذا نخصص 10 مليارات دولار لحكومة تجوع الأطفال عمداً مضيفاً أن عدم سماح “إسرائيل” لقوافل المساعدات بالمرور إلى غزة وضع آلاف الأطفال بمواجهة مجاعة واصفاً الأمر بأنه “لا يصدق” وإنه “محزن للغاية”.

وأشار ساندرز إلى أن وسائل الاعلام الكبرى في الولايات المتحدة لم تنتقد كما ينبغي دعم الولايات المتحدة لكيان الاحتلال الاسرائيلي وأنها متحيزة بدرجة كبيرة.

وسبق وأكد ساندرز السيناتور عن ولاية فيرمونت والمرشح السابق للرئاسة الأمريكية في وقت سابق من الشهر الجاري أن ما يحدث في قطاع غزة هو أحد أسوأ كوارث التاريخ الإنساني مطالباً بوقف العدوان الإسرائيلي وقتل الأبرياء هناك مشدداً على أنه يجب على الإدارة الأمريكية والشعب الأمريكي ألا يكونوا شركاء في هذا الرعب الذي يحدث في غزة.

ودعا إلى وقف الدعم الأمريكي لكيان الاحتلال واصفاً ما يحدث في غزة بـ “المروع”.

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